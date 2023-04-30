ما هي مرتبة العراق بين دول العالم في معدلات الجريمة؟

شفق نيوز/ احتلت دولتان عربيتان المركز الاول والثاني عالميا باقل معدل لارتكاب الجريمة في العالم، فيما جاء العراق بالمركز الـ 72، وفقا لموقع "نامبيو" الذي يُعنى بتقديم بيانات حول أسعار المستهلك، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية.

وذكر الموقع في جدول له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن دولة قطر احتلت المركز الأول عالميا بأقل معدل للجريمة من أصل 142 دولة مدرجة بالجدول حيث بلغ مؤشر الأمان لديها 85.2%، تليها الإمارات بـ84.9%، تليها ثالثا تايوان بنسبة 83.8%، تليها بالمركز الرابع جزيرة "مان" بنسبة 82% ، تليها بالمركز الخامس عمان بنسبة 803% ، تليها بالمركز السادس هونك كونك بنسبة 78.5%، تليها بالمركز السابع إرمينيا بنسبة 78%، تليها بالمركز الثامن اليابان بنسبة 76.9%، تليها بالمركز التاسع سويسرا بنسبة 76.4%.

"وجاءت البحرين عاشرا بنسبة 76%، فيما تذيلت المجموعة فنزويلا بنسبة 17.4% تليها بابوا غينيا الجديدة بنسبة 20.1%"، بحسب الجدول.

وعربيا جاءت قطر الأولى عربيا وعالميا، تلتها الإمارات ثانيا، ومن ثم عمان ثالثا، والبحرين رابعا، والسعودية خامسا، والكويت سادسا، والاردن سابعا، وتونس ثامنا، والعراق تاسعا والذي جاء بالمركز الـ 72 عالميا وبلغ مؤشر الأمان فيها 53.9% ، ولبنان عاشرا، والسودان بالمرتبة الـ 11 ، ومصر بالمرتبة الـ 12 ، والجزائر بالمرتبة الـ 13 ، وليبيا بالمركز الـ 14 ، والصومال بالمركز الـ 15 وسوريا بالمركز الـ 16.