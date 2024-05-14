ماء نينوى تعيد تأهيل مشروعي ماء حمام العليل والنمرود

شفق نيوز/ كشفت دائرة ماء نينوى، يوم الثلاثاء، عن اكمالها انجاز إعادة تأهيل مشروعين للماء في محافظة نينوى خارج مدينة الموصل.

وقال مدير ماء نينوى مؤيد صادق لوكالة شفق نيوز، إن الدائرة "اكملت إعادة تأهيل مشروع ماء حمام العليل (15 كم جنوب الموصل)، حيث عملت الدائرة على زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع واضافة فلاتر ضغطية".

وأضاف صادق أن دائرته "اكملت ايضاً انجاز مشروع ماء المخلط والشروق في ناحية النمرود (جنوب شرق الموصل)"، مبينا ان "هذا المشروع يعد من مشاريع الأمن الغذائي ويهدف لإيصال الماء الصالح للشرب لسكان ناحية النمرود".

ولا تزال بعض المناطق في نينوى تعاني من شح المياه، وادرجت محافظة نينوى عدة مشاريع من أجل تحسين مشاريع المياه.