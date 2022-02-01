"ما نرجع إلا بعقد" .. خريجون يقطعون جسراً رئيسياً وسط ذي قار وآخرون يتظاهرون في ديالى

شفق نيوز/ اقدم العشرات من الخريجين في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، على قطع جسر رئيسي وسط المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من الخريجين التربويين غير المحاضرين في ذي قار اقدموا على قطع جسر الزيتون بالإطارات المحترقة للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وإطلاق درجات الحذف والاستحداث وتعديل قانون 130.

واضاف، ان المحتجين اكدوا استمرار احتجاجاتهم لحين تحقيق مطالبهم تحت شعار (ما نرجع الا عقد).

وفي ديالى، أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن "المئات من خريجي الكليات من مختلف مناطق ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام تربية ديالى، ثم انتقلت الى امام مبنى المحافظة ثم بدأت تجوب الشوارع الرئيسية في بعقوبة رافعين لافتات دونت فيها 3 مطالب".

والمطالب الثلاثة وفقاً للمصدر هي "الاسراع بالحذف والاستحداث والتقاطع الوظيفي والتعاقد مع الخريجين وفق قرار315".