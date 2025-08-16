ماء مسمم في بغداد.. بيان رسمي يوضح الحقائق

شفق نيوز- بغداد

نفت محافظة بغداد، مساء السبت، صدور تحذيرات لأهالي قضاء أبو غريب بعد القبض على إرهابيين قاموا بتسميم خزانات مياه الإسالة.

وذكرت المحافظة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور تحذيرات لأهالي قضاء أبو غريب بعد القبض على إرهابيين قاموا بتسميم خزانات مياه الإسالة، هي أخبار عارية عن الصحة تماماً".

وأوضحت أن "ما جرى هو إيقاف مؤقت للضخ في منطقة محددة بناحية عكركوف، وتنظيف الخزانات من قبل مديرية ماء محافظة بغداد بشكل احترازي، وذلك بعد الشك في صلاحية المياه داخل الخزان، حرصاً على سلامة المواطنين".

وتابعت: "كما تم عقب إيقاف الضخ، إرسال 50 حوضية لتأمين المياه وتجنب حصول شحّة في المنطقة".

وأهابت محافظة بغداد، في الختام، المواطنين باعتماد الأخبار من المصادر الرسمية الموثوقة وعدم الانجرار وراء الشائعات.