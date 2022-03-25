"أما مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة" .. إحباط 6 حالات ابتزاز في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ ذكرت الشرطة المجتمعية يوم الجمعة أنها أوقفت ٦ حالات ابتزاز الكتروني في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنها (٦) حالات ابتزاز الكتروني في محافظتي بغداد وذي قار ، لنساء وفتيات من قبل أشخاص قاموا بتهديدهن بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن لهم مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة.

في ذات الوقت تمكنت مفارز المجتمعية من تحديد المبتزين والوصول إليهم، ومواجهتهم بأدلة الإدانة، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن تم حذف مضمون الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا، وفقا للبيان.

هذا ودعت الشرطة المجتمعية المواطنين الى تأمين حساباتهم الإلكترونية، وبالأخص النساء والفتيات الى عدم التعويل على العلاقات الشخصية القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، لأنها تتضمن الخداع، وبالتالي يؤدي الى مشاكل خطيرة.