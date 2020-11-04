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ما قصة صورة شون كونري مع مقاتلة عراقية في إسرائيل؟

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-04T09:45:19+0000
ما قصة صورة شون كونري مع مقاتلة عراقية في إسرائيل؟

شفق نيوز/ عقب وفاة النجم الاسكتلندي الشهير، شون كونري، نشرت القوات الجوية الإسرائيلية صورة له مع أحد القادة العسكريين الإسرائليين وخلفهما طائرة "ميغ 21" جرى الاستيلاء عليها من الجيش العراق قبل نحو 54 عاما.

وذكر موقع "eurasiantimes" أن إسرائيل تمكنت من الاستيلاء على المقاتلة العراقية والتي كانت فخر الصناعة السوفيتية آنذاك، عن طريق عملية استخباراتية أطلق عليها اسم " 007" وهو نفس الرمز الذي يحمله العميل البريطاني الشهير جميس بوند والذي اشتهر شون كونري بأداء أدواره.

وتمكنت إسرائيل من الحصول على تلك الطائرة بعد إقناع طيار عراقي يدعى منير روفا بالانشقاق والهروب بطائرة ميغ-21 في العام 1966 إلى إحدى القواعد الجوية في إسرائيل.

وكانت هذه هي ثالث محاولة للموساد للحصول على تلك الطائرة بعد أن فشل مرتين في الحصول عليها عن طريق مصر.

وعزا منير روفا سبب انشقاقه عن الجيش العراقي إلى معاناته من التمييز الديني الذي كان يمنع ترقيته، كما قال أنه كان غاضبا من تكليفه بقصف الكورد.

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد تمكنت أيضا من تهريب جميع أفراد عائلة منير روفا من العراق إلى إسرائيل.


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