ما علاقة باصات "صلاة الجمعة" التي دعا لها الصدر بحجاج مزدلفة؟

شفق نيوز/ داول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قيل إنه لـ"باصات تنقل عراقيين للمشاركة في صلاة جمعة موحدة في بغداد دعا إليها مقتدى الصدر".

وجاء في التعليق المرافق للمنشورات "الباصات التي تنقل المصلين في صلاة الجمعة الموحدة من كل العراق".

https://twitter.com/anwarhamadani/status/1546958116562026498

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات ومئات التعليقات على فيسبوك وتويتر، في ظل دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في 15 يوليو 2022، في مدينة الصدر، وفق وسائل إعلام محلية.

وبعد التحقق من الفيديو تبين أنه قديم، والتقط في السعودية في يوليو 2021، وهو يظهر "وصول قوافل الحجاج إلى المزدلفة".

AFP