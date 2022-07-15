سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ما علاقة باصات "صلاة الجمعة" التي دعا لها الصدر بحجاج مزدلفة؟

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-15T04:33:52+0000
ما علاقة باصات "صلاة الجمعة" التي دعا لها الصدر بحجاج مزدلفة؟

شفق نيوز/ داول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قيل إنه لـ"باصات تنقل عراقيين للمشاركة في صلاة جمعة موحدة في بغداد دعا إليها مقتدى الصدر".

وجاء في التعليق المرافق للمنشورات "الباصات التي تنقل المصلين في صلاة الجمعة الموحدة من كل العراق".

https://twitter.com/anwarhamadani/status/1546958116562026498

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات ومئات التعليقات على فيسبوك وتويتر، في ظل دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في 15 يوليو 2022، في مدينة الصدر، وفق وسائل إعلام محلية.

وبعد التحقق من الفيديو تبين أنه قديم، والتقط في السعودية في يوليو 2021، وهو يظهر "وصول قوافل الحجاج إلى المزدلفة".

 AFP

related

وثيقة.. الصدر يعيد إقامة صلاة الجمعة رغم تفشي كورونا

Date: 2021-05-18 17:03:31
وثيقة.. الصدر يعيد إقامة صلاة الجمعة رغم تفشي كورونا

"بأسف شديد".. الصدر يمهل مصلي "الجمعة" اسبوعاً للالتزام ويهدد بالغائها

Date: 2022-02-01 10:40:24
"بأسف شديد".. الصدر يمهل مصلي "الجمعة" اسبوعاً للالتزام ويهدد بالغائها

الصدر يدعو لإيقاف هدم "مساجد الصرخيين": لا يقل خطورة عن هدم المراقد

Date: 2022-04-13 14:47:16
الصدر يدعو لإيقاف هدم "مساجد الصرخيين": لا يقل خطورة عن هدم المراقد

الوقف السني يعلن عودة إقامة صلاة الجمعة في المساجد وفق 4 شروط

Date: 2020-10-07 11:09:11
الوقف السني يعلن عودة إقامة صلاة الجمعة في المساجد وفق 4 شروط

مقتدى الصدر يتهم الحكومة العراقية بالتقصير ويحذر من فساد بلقاح كورونا

Date: 2021-02-28 20:50:15
مقتدى الصدر يتهم الحكومة العراقية بالتقصير ويحذر من فساد بلقاح كورونا

الصدر يدعو لتخصيص يوم لمناهضة "المثليين" ويطالبهم بـ"التوبة"

Date: 2022-05-23 17:17:37
الصدر يدعو لتخصيص يوم لمناهضة "المثليين" ويطالبهم بـ"التوبة"

التيار الصدري قد يعلق صلاة الجمعة في العراق

Date: 2021-02-12 09:32:46
التيار الصدري قد يعلق صلاة الجمعة في العراق

مقتدى الصدر يتلقى لقاح كورونا ويحث العراقيين على التطعيم: لا تخذلوني

Date: 2021-04-30 05:11:48
مقتدى الصدر يتلقى لقاح كورونا ويحث العراقيين على التطعيم: لا تخذلوني