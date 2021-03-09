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ما حقيقة عودة الظلام لمدينة أور الأثرية بعد إنتهاء زيارة البابا؟ .. ذي قار تجيب

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-09T12:55:39+0000
ما حقيقة عودة الظلام لمدينة أور الأثرية بعد إنتهاء زيارة البابا؟ .. ذي قار تجيب

شفق نيوز/ نفت دائرة توزيع الكهرباء في محافظة ذي قار يوم الثلاثاء قطع التيار الكهربائي عن مدينة أور الأثرية بعد إنتهاء زيارة البابا فرانسيس. 

وكان عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده بـ"عودة الظلام الى مدينة اور الأثرية بعد سحب المولدة الكهربائية المغذية لها عند أنتهاء زيارة بابا الفاتيكان".

وأوضح فرع توزيع كهرباء ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان ملاكاته قد نفّذت في وقت سابق مشروع متكامل لإيصال التيار الكهربائي والانارة الى مدينة اور الاثرية استعداداً لزيارة البابا وهي الآن تتغذى بالتيار الكهربائي( الوطني )بصورة دائمية وليس من خلال مولدات كهربائية وُضعت في حينها للحالات الطارئة فقط أثناء مراسيم الزيارة".

وشدد البيان أنه "لا نية اطلاقاً لدى الفرع لرفع الشبكة الكهربائية والإنارة التي شُيدت إليها وستبقى مدينة أور الأثرية وزقورتها التاريخية تشع بأنوارها كما شاهدتموها".

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