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ما حقيقة إصدار هوية طالب جامعة أهلية ببغداد بـ125 الف دينار؟

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-09T09:23:02+0000
ما حقيقة إصدار هوية طالب جامعة أهلية ببغداد بـ125 الف دينار؟

شفق نيوز/ روج عدد من الطلاب كتاب جامعة اهلية باستيفاء مبالغ عالية من اجل اصدار هويات الخاصة بالطلبة، الأمر الذي نفته رئاسة الجامعة.

ونشر عدد من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسخة لكتاب من جامعة الكتاب الاهلية تطالب الطلاب بدفع مبالغ عالية من اجل اصدار هوياتهم الجامعية.

وبينوا ان "الجامعة تطالب مبالغ تبدأ من 25 الف دينار الى 125 الف دينار لاصدار هويات الخاصة بالطلبة، مطالبين وزارة التعليم بالتدخل لمنع ذلك".

بدورها نفت جامعة الكتاب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تلك المعلومات.

واكدت رئاسة الجامعة انه "لم يتم تعديل آلية او تعليمات اصدار الهويات في الجامعة والمعمول بها منذ سنوات، وسيستمر العمل بها للسنوات المقبلة "، وبالتالي فإنه لا صحة لا من قريب ولا من بعيد لمثل هذه المبالغ التي نشرتها بعض الصفحات".

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