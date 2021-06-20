ما حقيقة تقديم محافظ ذي قار استقالته؟

شفق نيوز/ نفى النائب الأول لمحافظ ذي قار، محمد هادي، يوم الأحد، استقالة المحافظ احمد الخفاجي من منصبه.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز، إن "الخفاجي لم يقدم استقالته من منصبه وما يشاع بشأن هذا الأمر عار عن الصحة"، لافتا إلى أن "هناك حراكاً عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب) يتم من خلاله بث أخبار غاياتها معروفة من قبل إدارة المحافظة".

وبين، أن "الخريجين الذين سيخرجون في الأول من شهر تموز المقبل هدفهم المطالبة بالتعيين وليس إقالة المحافظ الذي يسعى جاهدا لزيادة عدد الدرجات الوظيفية من 1000 درجة إلى 2150 درجة بالتنسيق مع حكومة المركز في بغداد".