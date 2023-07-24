ما حقيقة تعرض العراق إلى أجواء خانقة ورطوبة عالية؟

شفق نيوز/ أوضح الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، يوم الإثنين، حقيقة تعرض البلاد إلى أجواء خانقة ورطوبة عالية.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء الصيفية الاعتيادية مستمرة، ولا صحة لتعرض البلاد إلى أجواء خانقة ورطوبة عالية كما أشارت بعض صفحات التواصل لذلك".

وأشار الزيادي إلى "استمرار هبوب رياح معتدلة إلى خفيفة غالباً خلال اليومين القادمين خاصةً في مدن الوسط والاقسام الشرقية، باستثناء الفرات الأوسط قد تتباطئ الرياح وتخف مؤقتاً الأربعاء فقط".

ولفت الزيادي الى "عودة نشاط الرياح بشكل واضح في جميع المدن لغاية هذا الأسبوع ومطلع شهر آب"، عاداً ذلك "عاملاً إيجابياً يجعل الأجواء صيفية طبيعية ودرجات الحرارة مقاربة عند معدل 47 م وأقل شمالي البلاد وتلامس (49 /م) أقصى الجنوب".