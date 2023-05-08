ما حقيقة تصريف مياه سد العظيم لفتح طرق التهريب في ديالى؟

شفق نيوز/ نفى مدير ناحية العظيم، شمالي محافظة ديالى، عبد الجبار العبيدي، يوم الاثنين، الأنباء المتداولة حيال تصريف مياه سد العظيم وارتباطها بطرق التهريب.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تصريف جزء من مياه سد العظيم نحو نهر دجلة (اتحادي)، ويخص وزارة الموارد المائية والجهات الحكومية المعنية"، مبيناً أن "أسباب التصريف تعزيز مياه نهر دجلة المنخفضة مناسيبها بشكل كبير خلال الفترة الحالية، والحاجة للمياه في المناطق الأخرى".

وأضاف أن "سد العظيم ملك للجميع وليس ناحية العظيم فقط، وهو خزين مهم خلال فترات الشح ونقص المياه".

وعن أنباء تصريف السد لفتح طرق تهريب النفط من حقول علاس وعجيل شرقي صلاح الدين عبر أطراف بحيرة السد، تابع العبيدي: "لا وجود لطرق وممرات تهريب عبر أطراف سد العظيم"، موضحاً أن "حقول علاس وعجيل النفطية تقع ضمن قاطع الفتحة 50 كم، شرق تكريت والأمر بعيد كل البعد عن حدود سد العظيم".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون، أنباء عن تصريف سد العظيم بشكل كبير، بناء على ضغوط جهات متنفذة، لفتح طرق تهريب النفط من صلاح الدين، عبر حدود ناحية العظيم.