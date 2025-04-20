ما حقيقة تسجيل إصابات جديدة بالحمى النزفية في كركوك؟

شفق نيوز/ نفت دائرة صحة كركوك، يوم الأحد، تسجيل أية إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية، مؤكدة أن الموقف الوبائي الرسمي في المحافظة يقتصر على أربع حالات فقط، بينها حالتا وفاة.

وقال مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله حول تسجيل إصابات جديدة بالحمى النزفية غير صحيح"، مشدداً على أن "عدد الحالات المسجلة رسمياً حتى الآن هو أربع حالات فقط، حالتان منها ضمن أقضية المحافظة، وحالتان داخل مركز مدينة كركوك".

وأوضح رشيد أن "حالات الوفاة المسجلة بسبب المرض اثنتان فقط، إحداهما لمنتسب في دائرة صحة كركوك، والأخرى لمدني".

ودعا مدير صحة كركوك إلى توخي الدقة في تداول المعلومات، مؤكداً أن الدائرة تتابع الوضع الصحي عن كثب وتُصدر البيانات الرسمية المعتمدةأولاًبأول.