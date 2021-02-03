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ما حقيقة العثور على الطائرة المفقودة باليونان وطيارها العراقي؟

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-03T08:56:47+0000
ما حقيقة العثور على الطائرة المفقودة باليونان وطيارها العراقي؟

شفق نيوز/ علّق المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية العراقية حسين جليل، يوم الأربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن العثور على طائرة تدريب فقد أقرها منذ ثلاثة أيام في اليونان وكان يقودها طيار عراقي.

وقال جليل، لوكالة شفق نيوز، انه "لغاية هذه اللحظة لم تصل الينا اي تأكيدات وتقارير رسمية حول العثور على الطائرة المفقودة التي يقودها طيار عراقي في اليونان"، مبيناً أن "الاخبار المتداولة نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام".

وأضاف، أن "الانواء الجوية تحسنت اليوم في اليونان بنسبة 70 في المئة، وهناك احتمالية كبيرة أن نصل الى نتائج حول الطائرة المفقودة".

وأردف جليل قائلا، "نحن ننتظر المعلومات الرسمية والمؤكدة من اليونان، خصوصاً ان الفريق العراقي وصل الى هناك لمتابعة عمليات البحث".

والأحد، أعلنت وزارة النقل العراقية، الأحد، اختفاء طائرة تدريب يونانية يقودها طيار عراقي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الطائرة تابعة لاكاديمية "اگناتيا" اليونانية للطيران وكان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية (حكومية) عمار ابراهيم.

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