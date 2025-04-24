ما حقيقة السماح لأصحاب السيارات بتظليل زجاج سياراتهم؟ الداخلية العراقية تجيب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الخميس، بعدم وجود توجيه من قبل وزارة الداخلية العراقية، بالسماح للمواطنين بتظليل زجاج سياراتهم، في حين أشار إلى أن الوزارة رفعت تعديل قانون للبرلمان بهذا الخصوص، وتنتظر إقراره للعمل به.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباءً بشأن وجود توجيه من وزارة الداخلية للسماح للمواطنين بتظليل زجاج السيارات بدرجة معينة أو وضع (بردة) لتخفيف حر الصيف".

وبين المصدر أن "هذه الأنباء غير دقيقة وأن قانون المرور لا يسمح بهذا الأمر"، مؤكداً أن "الداخلية رفعت تعديلاً على هذا القانون الى البرلمان العراقي، وهي ما زالت بانتظار إقرار هذا التعديل في قانون المرور للشروع به من قبل مديرية المرور العامة".