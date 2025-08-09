ما حقيقة اعتقال عائلة الطبيبة بان طارق في البصرة؟.. مصدر أمني يوضح

شفق نيوز- البصرة

أكد مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم السبت أن الأنباء المتداولة عن اعتقال عائلة المتوفية الطبيبة بان طارق غير صحيحة ولا أساس لها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك محامين في بغداد قاموا بترويج هذه الشائعة بهدف زيادة التعليقات والاعجابات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف، أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي إلا بعد ورود تقرير الطب العدلي من العاصمة بغداد"، مبيناً أن "التحقيقات الأمنية تشير بنسبة كبيرة إلى أن الحادثة هي حالة انتحار وليست جريمة قتل كما يُشاع".

وقبل أيام قليلة، شددت نقابة الأطباء العراقية على ضرورة احترام حرمة الموتى وتوخي الدقة في التحقيقات، داعية إلى محاسبة الجهات التي نشرت صور الفقيدة بطريقة غير أخلاقية، فيما أكدت أن النقابة ستتابع القضية قانونياً لحماية الكوادر الطبية من حملات التشويه والشائعات.

يذكر أن مصدراً أمنياً في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق أفاد لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين الماضي، بانتحار طبيبة نفسية، دون الكشف عن أسباب الانتحار.