ماء بغداد توجّه باستئناف الضخ خلال 48 ساعة إلى مناطق جنوب شرق العاصمة

شفق نيوز- بغداد

وجّه مدير ماء بغداد، يوم الاربعاء، مراكز المدائن وبسماية والوحدة والنهروان (جنوب شرق العاصمة) إلى تنظيف وإدامة وحدات التصفية، استعداداً لاستئناف عملية ضخ المياه خلال 48 ساعة، بعد تحسن نتائج الفحوصات المختبرية الخاصة بالماء الخام.

وذكر قسم العلاقات والإعلام في مديرية ماء بغداد، في بيان، أن التوجيه يأتي في إطار الاستعداد لإعادة تشغيل منظومات التصفية وضمان جاهزية محطات المياه لاستئناف التجهيز إلى المناطق المشمولة.

وفي وقت سابق، رهنت رئيس لجنة البلديات والشؤون البلدية والماء بجانب الكرخ في مجلس محافظة بغداد رنا الجبوري، ضخ المياه الى خمس مناطق في جنوب العاصمة بالتأكد من نتائج الفحوصات خلوها من التلوث الحاصل بنهر دجلة جراء البقعة الزيتية.

وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية قد وجّهت بتشكيل فريق لمتابعة الأضرار البيئية وتعويض المزارعين ومربي الثروة السمكية في حوض دجلة، على خلفية التلوث الحاصل في نهر ديالى جنوب شرقي بغداد، والذي أثّر على الأحواض الزراعية ومياه الشرب في مجمع بسماية.

كما أوصت اللجنة بزيادة الإطلاقات المائية من حمرين وسدة سامراء لدفع الرواسب ومعالجة المياه، بالتزامن مع احتجاجات لسكان بسماية بسبب شحّ التجهيز وتقنين الضخ.

وكان العشرات من أهالي مدينة بسماية جنوب شرقي بغداد قد تظاهروا، أمس الثلاثاء، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه لعدة أيام، مؤكدين أن التجهيز اقتصر على ساعات محدودة قبل أن يتوقف بالكامل، ما أثّر على حياتهم اليومية.

وطالب المحتجون بتدخل حكومي عاجل، فيما أعلنت الجهات المعنية تقنين الضخ مؤقتاً بسبب التلوث في النهر المغذي للمدينة، مع إطلاق حملات لنقل مياه الشرب عبر الصهاريج.