ماء النهر يبتلع طفلاً وشاباً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة منها وفيات بحالة غرق في انهر المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 17 عاما من اهالي قضاء النصر شمالي المحافظة، توفي نتيجة تعرضه لحادث غرق نهر القضاء".

واضاف المصدر، ان "طفلا يبلغ من العمر 12 عاماً توفي اثناء السباحة داخل نهر فرعي بقرية ام الغزلان بقضاء الدواية شمال شرقي مدينة الناصرية".

وتابع المصدر، ان" لغماً ارضيا من مخلفات النظام السابق انفجر بمنطقة مطار الجليبة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى لاصابة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً من البدو الرحل اثناء رعيها للاغنام في المنطقة المذكورة ".