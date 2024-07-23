نينوى.. مسؤول محلي يعود إلى ناحيته لأربع ساعات فقط بعد انقطاع لـ17 عاماً

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في قضاء سنجار في محافظة نينوى، يوم الاربعاء، ان مدير ناحية القيروان سيحضر لتمشية الأعمال الادارية في الناحية بعد انقطاع لسنوات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز "إن مدير ناحية القيروان عبد الحميد قاسم ضمن قضاء سنجار (شمال غرب الموصل) سيلتحق بعمله لتمشية بعض الامور الادارية لاربع ساعات فقط".

وأوضح المصدر بأن "مدير الناحية سبق وان تعرض لتهديدات أمنية ما قبل 2007 غادر على اثرها الناحية وقام بإدارتها عن بعد"، مبيناً ان "معاوناً له يدير الشؤون الادارية منذ تحرير المحافظة ايضا وحتى وقتنا هذا".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سنجار منشوراً لمدير الناحية وهو ينوه عن تواجده في عمله من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً ليوم الأربعاء.

وكان النائب عن نينوى عبد الرحيم الشمري قد قال في مقابلة تلفزيونية اول امس ان "مدير ناحية القيروان لم يصل الى الناحية منذ 2007”.