أمانة مجلس الوزراء تؤكد إنجاز (1000) مدرسة في العراق خلال تشرين الثاني

شفق نيوز/ أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، دخول مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، خطواته النهائية نحو إنجاز المرحلة الأولى البالغة (1000) مدرسة في عموم المحافظات، خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

ونشرت وكالة شفق نيوز، يوم أمس الاثنين، تقريراً حول واقع المدارس في العراق، بعنوان "العراق يؤمّن ثُمْن حاجته الفعلية من المدارس ويشكو من قلّة الأراضي لسد النقص"، جاء فيه أن العراق يحتاج إلى إنشاء قرابة 8 آلاف مدرسة لسد العجز الحاصل في الأبنية المدرسية التي بسببها لجأت بعض المدارس إلى تطبيق الدوام المزدوج وحتى الثلاثي، فيما تواصل الاستعدادات لإكمال مشروع الألف مدرسة في تشرين الثاني المقبل في عموم العراق عدا إقليم كوردستان.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تسعى لتحقيق أهدافها بعد استنفار جهود ملاكاتها الهندسية والفنية، وتعزيز آليات العمل من أجل تحقيق نتائج مثمرة تلبي احتياجات وزارة التربية، بتوفير أبنية مدرسية ملائمة في ضوء أولويات الحكومة، حيث تحققت نتائج ملموسة بإنجاز (200) مدرسة في بغداد وعدد من المحافظات".

ولفتت إلى أن "الدائرة، تواصل جولاتها الميدانية المكثفة إلى جميع مواقع العمل المنتشرة في المحافظات، لمتابعة مراحل تقدم العمل ونسب الإنجاز المتحققة، من أجل تحقيق معايير الجودة في التنفيذ والالتزام بالتوقيتات الزمنية لإنجاز المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مدارس نموذجية تلبي احتياجات الملاكات التعليمية والتلاميذ بطريقة شاملة ومستدامة، وتعمل على توفير بيئة تعليمية مثالية".

وتابعت: "من المقرر، أن يتم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى، وتوفير (1000) مدرسة خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بحسب التوقيتات الزمنية والخطة التي رسمتها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، لتكون هذه الأبنية النموذجية خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم والتعلم في العراق".