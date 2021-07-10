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أمانة مجلس الوزراء توضح حقيقة تحديد عطلة العيد وتطبيق الحظر الشامل

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-10T18:09:11+0000
أمانة مجلس الوزراء توضح حقيقة تحديد عطلة العيد وتطبيق الحظر الشامل

شفق نيوز/ أوضح مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، يوم السبت، حقيقة ما تم تداوله بشأن تحديد عطلة أيام عيد الاضحى وتطبيق الحظر الشامل خلالها.

وقال المصدر لوكالة شفق نسوز، إنه "لغاية الآن لم يتم تحديد موعد عطلة عيد الاضحى كما لم يتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بالعيد المتعلقة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما يخص التجمعات او فرض حظر تجوال شامل او غيره من الاجراءات الوقائية المشددة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن مجلس الوزراء حدد عطلة عيد الأضحى بدءا من الأحد 18 تموز الجاري ولغاية الخميس 22 من الشهر ذاته، مع فرض حظر شامل للتجوال.

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