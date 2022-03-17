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أمانة مجلس الوزراء تنفي صلتها بموقع التسجيل على منحة الـ100 ألف دينار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-17T11:55:15+0000
أمانة مجلس الوزراء تنفي صلتها بموقع التسجيل على منحة الـ100 ألف دينار

شفق نيوز/ نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم الخميس، صلتها بموقع الكتروني للتسجيل على منحة غلاء المعيشة.

وذكر بيان للأمانة العامة ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، موقعاً باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتيح للمواطنين التسجيل على تسلم منحة الـ (100) ألف دينار التي أقرها مجلس الوزراء إلى المواطنين معدومي الدخل".

واضاف البيان؛ ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تنفي صلتها بهذا الموقع، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الحذر من هذه المواقع الوهمية، والاعتماد على الأخبار الرسمية، التي تنشر عبر القنوات الرسمية التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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