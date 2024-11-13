أمانة مجلس الوزراء "تحرم" تربية كركوك من درجات وظيفية

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس كركوك رعد صالح، يوم الأربعاء، عن قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ"حرمان" تربية المحافظة من الدرجات الوظيفية التي تحتاجها من بين باقي مديريات التربية في المحافظات الأخرى، مؤكداً أن لكركوك 7400 درجة وظيفية في مختلف الاختصاصات متراكمة من السنوات السابقة لم يتم إطلاقها لغاية الآن.

وقال صالح في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء أطلق 150 ألف درجة وظيفة ضمن الموازنة الثلاثية ووجّه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقسيمها بين المحافظات والوزارات، غير أن الأمانة لم تشمل تربية محافظة كركوك بهذه الدرجات، لذلك ليس هناك صلاحيات للحكومة المحلية بالتعيينات".

وأضاف أن "هناك 7400 درجة وظيفية للمحافظة في مختلف الاختصاصات متراكمة من السنوات السابقة، ونحن بانتظار أن تقوم وزارة المالية بتخصيص رابط إلكتروني لغرض تقديم أبناء كركوك على هذه الدرجات".

وبين صالح أن "مديرية تربية كركوك بحاجة إلى العديد من الاختصاصات التدريسية إلا أنها بأمس الحاجة لاختصاصات الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات واللغتين العربية والإنكليزية".

وأشار إلى أن "الدرجات الوظيفية سيتم توزيعها بواقع 75% منها لشريحة الخريجين، والمتبقية لخريجي الإعدادية فما دون وصولاً لمن لا يحمل أي شهادة، وكذلك هناك حصة لذوي الشهداء وضحايا الإرهاب والأقليات وهذا يعني الكل لهم فرصة والتنافس حسب النقاط".