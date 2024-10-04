أمانة مجلس الوزراء: العراق بحاجة لعشرة آلاف مدرسة 1000 منها ستُنجز هذا العام

شفق نيوز/ وعدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الجمعة، بإنجاز 1000 مدرسة ضمن مشروع القرض الصيني نهاية العام العالي، مؤكدة حاجة العراق الى قرابة 10 آلاف مدرسة لفك الدوام المزدوج والزخم داخل الصفوف.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يحتاج بحسب ارقام وتقديرات وزارة التخطيط من 8 الى 10 آلاف مدرسة جديدة من أجل فك الاختناق بين الصفوف وانهاء مشكلة الدوام المزدوج والمدارس الطينية والكرفانية في عموم العراق".

وأضاف مجيد أن "المدارس المنجزة ضمن مشروع القرض الصيني في محافظات العراق حتى الآن بلغت 460 مدرسة من أصل 1000 مدرسة والبقية قيد الانجاز، حيث سينجز المشروع وتسلم المدارس الى وزارة التربية لتدخل الخدمة بحلول نهاية هذا العام"، لافتا الى أن"المدارس التي تنجز حاليا نموذجية وتضم أنظمة موسيقى ومسرح وحدائق ومختبرات، فضلا عن أنظمة اطفاء الحرائق وغيرها".

وأشار الى أن "الحكومة تسير بعدة اتجاهات لتوفير حاجة المحافظات من الأبنية المدرسية حيث سيتم انجاز هذا المشروع بواقع 1000 مدرسة فضلا عن مراحل أخرى تتضمن بناء 7000 مدرسة وكذلك استمرار العمل بمشروع وزارة التربية رقم 1 والذي كان متلكئاً وتم تحريكه واعادته للعمل".

وبين مجيد أن "المرحلة الأخيرة تشكل المباشرة ببناء 1200 مدرسة بعد التنسيق مع صندوق العراق للتنمية"، مؤكدا أن"الأبنية التي سيتم توفيرها ستسهم باستيعاب اعداد كبيرة من الطلبة وتخفف الزخم داخل المدارس المتوفرة في الوقت الحالي".