أمانة بغداد توضح تفاصيل أكبر حملة لإزالة التجاوزات وفتح الشوارع المغلقة

شفق نيوز-بغداد

أوضحت أمانة بغداد، يوم الخميس، تفاصيل حملات واسعة لتطوير وتأهيل الشوارع الرئيسة وجزء من الشوارع الفرعية ضمن مبادرة "بغداد أجمل الثانية" التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، لوكالة شفق نيوز، إن "أمانة بغداد وضعت خطة متكاملة لجميع دوائرها البلدية، شملت تطوير الشوارع والأماكن الخدمية، وكانت مدينة الصدر في مقدمة المستفيدين من هذه المشاريع".

وبحسب الجنديل، فإن "هناك 54 شارعاً ستينياً في المدينة يجري العمل على تطويرها، بعد إزالة التجاوزات بشكل طوعي من قبل المواطنين".

وأوضح أن "الحملات ترافقت مع مخاطبات رسمية من الدفاع المدني بشأن ضرورة فتح الشوارع المغلقة نتيجة التجاوزات، لما تسببه من عرقلة دخول الآليات في حال حدوث حرائق أو طوارئ"، لافتاً إلى أن "الأمانة استجابت وتمكنت من فتح عدة شوارع مغلقة سابقاً، من بينها سوق المنصور، سوق سهام العبيدي، السوق العربي، وأحد الممرات في سوق المريدي".

وختم الجنديل، حديثه بالإشارة إلى أن "أمانة بغداد تتفهم طبيعة عمل أصحاب القوت اليومي لكنها ترفض أي إنشاءات ثابتة على الأرصفة والشوارع، فيما لا تمانع من مزاولة العمل عبر العربات المتنقلة شريطة الحفاظ على نظافة المكان وعدم عرقلة حركة المارة".