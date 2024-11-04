أمانة بغداد تنفي غلق مشاريع ماء في العاصمة بسبب "بقعة تكريت الزيتية"

شفق نيوز/ نفت أمانة بغداد، يوم الاثنين، إطفاء بعض مشاريع الماء في العاصمة جراء بقعة الزيت في نهر دجلة، والقادمة من تكريت في محافظة صلاح الدين، مؤكدة استمرار عمل تلك المشاريع وعدم انقطاع الماء الصافي.

وقالت الأمانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تداول بعض الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي حول توجه بقعة نفطية على نهر دجلة إلى مدينة بغداد".

وأكدت أمانة بغداد: "جاهزية مشاريع الماء لأي طاريء وتعاونها التام مع الجهات المعنية للتصدي لأي طاريء، وتطمئن اهالي العاصمة بأن هذه المشاريع مجهزة باحزمة مطاطية تحول دون دخول اي مواد غريبة أو شوائب عبر مآخذ المشروع ولن يكون هناك اي اطفاء للمشاريع او انقطاع للماء الصافي".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت بيانا جاء فيه: "نسترعي أنتباه المواطنين إلى أنه سيتم إيقاف تشغيل مشروع ماء الراشدية والمجمعات المائية الواقعة على نهر دجلة شمال مدينة بغداد في الوقت الحالي وذلك تحسبا لوصول البقعة الزيتية التي تسربت يوم أمس من محافظة صلاح الدين لمجرى النهر وسيتم تشغيل المشروع والمجمعات المائية حال معالجة البقعة الزيتية أو عبورها عن مأخذ المشاريع والمجمعات المائية حفاظا على المشروع والمجمعات من التلوث وللحفاظ على صحتكم ووفق التعليمات الواردة من مديرية بيئة بغداد".