أمانة بغداد تعلن عن حملة كبرى لإزالة التجاوزات وتتوعد المخالفين بعقوبات

شفق نيوز/ أعلنت أمانة بغداد، يوم السبت، انها ستطلق حملة كبرى لإزالة التجاوزات في أحد القواطع الشرقية للعاصمة، داعية المتجاوزين إلى الإسراع برفع تجاوزاتهم قبل إزالتها بالقوة.

وذكرت الامانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه وفقاً لتوجيهات مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأمين بغداد علاء معن، ومدير عام دائرة بلدية بغداد الجديدة، ستنطلق في الايام المقبلة حملة كبرى لإزالة التجاوزات الحاصلة على املاك واراضي الدولة والطرق والشوارع الرئيسية، في عموم قاطع بلدية بغداد الجديدة.

وحثت المواطنين على إزالة جميع إشكال التجاوزات بصورة طوعية وفورية وبدون تأخير، وبخلاف ذلك ستضطر الدائرة البلدية لإزالة كل التجاوزات الموجودة ضمن حدود قاطع الدائرة البلدية من المسقفات، واللوحات الضوئية، واللوحات الاعلانية المشوهة للمشهد البصري.

وشددت الأمانة على أنه ليس هناك استثناءات لإعفاء أي تجاوز من الإزالة، مشيرة الى انه سيتم نشر كوادر مديرية بلدية بغداد الجديدة في الشوارع الرئيسية والفرعية لغرض الحد من التجاوزات الحاصلة حاليا.

وحذرت الامانة "في حالة تكرار التجاوز سوف تتم إقامة دعاوى قضائية في المحاكم المختصة وستتخذ هذه الجهات إجراءات قانونية بحق المخالفين".

وتأتي هذه الحملة تحت مسمى "حملة الشهيد المهندس عبير الخفاجي" مدير بلدية محافظة كربلاء الذي قُتل أثناء حملة لرقع التجاوزات في محافظة كربلاء، لتنطلق بعدها حملات موسعة لإزالة التجاوزات في جميع المحافظات وما زالت مستمرة.