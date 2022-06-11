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أمانة بغداد تباشر بتطوير طريق يخفف الزخم عن مدخل العاصمة الجنوبي

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-11T14:23:17+0000
أمانة بغداد تباشر بتطوير طريق يخفف الزخم عن مدخل العاصمة الجنوبي

شفق نيوز/ اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، يوم السبت، المباشرة بتطوير طريق حيوي قال إنه سيخفف الزخم عن مدخل بغداد - بابل.

وذكر بيان للامانة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "امين بغداد اطلع خلال جولة ميدانية له على اعمال المباشرة بتطوير واكساء شارع الحارث بن كلدة القريب من ساحة علوة الرشيد لتحويله كمنفذ جديد لمنطقة الدورة وتخفيف الزخم عن طريق بغداد بابل".

وتابع ان "اعمال التطوير تتضمن قشط وحدل الشارع وفرشه بمادة السبيس والتسوية والتهيئة للاكساء بطول 4.5 كم وعرض 12 متراً".

واشار البيان الى ان "امين بغداد اطلع ايضاً على عمل مكبس جمع ونقل النفايات الخاص ببلدية الدورة ووجه بتشجير محيط المكبس والاهتمام بقطاع النظافة ومضاعفة جهود غسل وتنظيف الشوارع ورفع المخلفات وديمومة عمل الآليات التخصصية لخدمة أهالي المنطقة".

واضاف ان " امين بغداد زار متنزه حديقة المسابقة ضمن محلة 840 واطلع ايضاً على عدد من المناطق الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة بلدية الدورة ووجه بزيادة المساحات الخضراء وانشاء حدائق عامة جديدة وصيانة وادامة المتنزهات وفتحها امام المواطنين لتكون متنفس للمواطنين".

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