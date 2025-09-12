إمام جمعة النجف: البيت اليهودي يتمزق بسبب جرائمهم ونطالب بعقوبات دولية على إسرائيل

شفق نيوز- النجف

طالب إمام وخطيب صلاة الجمعة في النجف، صدر الدين القبانجي، يوم الجمعة، أن هناك "تمزقاً" داخل البيت اليهودي بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك سكوت عالمي تجاه هذه "الجرائم".

وقال القبانجي في خطبة الجمعة التي تابعتها وكالة شفق نيوز "نطالب بفرض العقوبات على إسرائيل جراء أعمالها العدوانية المتكررة، فالهجوم الذي شنّته على الدوحة وقصف اليمن يقابله سكوت عالمي، عدا بعض الاستنكارات المخجلة من هنا وهناك".

وأضاف "ونحن من حقنا المطالبة بفرض العقوبات على إسرائيل جراء هذه الجرائم، وقد أدانت الأمم المتحدة هذه الانتهاكات".

وأشار إلى أن "العالم يشهد اليوم تمزقاً في داخل البيت اليهودي جراء جرائمهم المتكررة ضد الشعوب. كما أن هنالك أزمة داخلية حقيقية تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد القبانجي "أرادوا لقضية فلسطين النسيان ولكنها أصبحت قضية عالمية".

وفي معرض حديثه عن بعض التصريحات الطائفية، أوضح القبانجي "كيف نقابل هذه التصريحات؟ لقد علمنا أئمتنا أن لا نقابل السب بالسب ولا الشتم بالشتم، بل نقابلهم بالإحسان وبلغة القرآن وهي المسامحة، وأن نفتح قلوبنا للجميع: (ويدرؤون بالحسنة السيئة)".

واختتم خطبته قائلاً إن "جفاف الأهوار والمياه وما يترتب عليه من موت الزراعة والحيوانات والماشية يستدعي من الدولة أن تنقذ هذا الشعب من الكارثة، وأن تعالج أزمة المياه الحقيقية".