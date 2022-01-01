أمام "بوابة السماء".. سائحون أجانب أحيوا رأس السنة في ذي قار

شفق نيوز/ أعلن مدير مفتشية وأثار ذي قار، عامر عبدالرازق، اليوم السبت، ان سائحين من 8 دول اوربية وامريكية احيت رأس السنة عند بوابة السماء (مدينة اور التاريخية) في الناصرية جنوبي العراق.

وذكر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز، ان "30 سائحا اجنبيا من 8 دول أوربية وامريكية احيوا بداية رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 عند بوابة السماء مدينة اور الأثرية بمحافظة ذي قار".

وبين، ان "الدول التي قدم منها السواح هي: فرنسا، ايطاليا، كندا، روسيا، النمسا، بريطانيا، البرتغال، أمريكا".

واكد عبدالرزاق، ان "قدوم هذا العدد من السائحين إلى مدينة اور الأثرية في هذا الوقت دليل على السياحة الأثرية في المحافظة والبلاد بالطريق الصحيح ".