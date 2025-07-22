مالية البرلمان تبشر الموظفين: علاوات وترفيعات بأثر رجعي

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، يوم الثلاثاء، أن جميع العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة، سيتم إطلاقها بأثر رجعي حين المصادقة على جداول موازنة 2025، مبيناً أن وزارة المالية تعمل على إنجاز هذا الملف.

وقال العطواني، لوكالة شفق نيوز، إن "حقوق جميع الموظفين من العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات مضمونة ولا يمكن التجاوز عليها"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر استحقاق وظيفي لجميع موظفي الدولة".

وتابع العطواني: "عند المصادقة على جداول الموازنة في مجلس النواب سيتم بعدها إطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق وصدور الأوامر".

ولفت إلى أن "العجز المالي في جداول الموازنة هو من أخر إرسال الجداول إلى مجلس النواب"، مؤكداً أن "وزارة المالية تعمل على إعداد جداول الموازنة ونتطلع وصولها إلى البرلمان الشهر المقبل".

واستضافت اللجنة المالية النيابية، الأحد الماضي، وزيرة المالية طيف سامي، وناقشت معها عدداً من المحاور المهمة من ضمنها بيان أسباب تأخر إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب.

وكانت وزارة المالية العراقية، أكدت في (17 كانون الثاني/يناير الماضي)، أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات "محفوظة بالكامل".