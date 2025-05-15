"مارثون القمة".. بغداد تركض لدرب المحبة (صور)

شفق نيوز/ انطلق في العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، "مارثون القمة"، بإشراف وتنسيق من قيادة عمليات بغداد، تحت شعار "ألف هلا بيكم".

وانطلق المارثون، الذي أقامته قيادة العمليات المشتركة - خلية الإعلام الأمني، بالتعاون مع مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش في وزارة الدفاع، بسباق امتد لـ1500 متر.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، على هامش المارثون: "الفعالية رياضية... بس رسالتها وطنية إنسانية، وعربية نركض سوا على درب المحبة السلام والوحدة.. كونوا ويانا، وخلي صوت بغداد يوصل لكل الوطن العربي".

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية يوم السبت المقبل الموافق 17 أيار/مايو 2025، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز حضوره الدبلوماسي الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.