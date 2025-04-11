ماراثون بين الآثار.. بابل تحتفي بـ"بوابة" الحضارة والتاريخ (صور)

شفق نيوز/ تحت شعار "مدينة بابل بوابة الحضارة والتاريخ"، أقامت مديرية الشباب والرياضة في المحافظة، ماراثون "اليوم العالمي للحضارة البابلية".

وجاء الماراثون ضمن فعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية المقام داخل المدينة الأثرية، بمشاركة واسعة من منتديات وأندية وأكاديميات المحافظة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً للمشاركين بالماراثون، خلال تسابقهم وهم يرتدون زياً موحداً يحمل شعار "اليوم العالمي للحضارة البابلية".

وانطلقت فعاليات الحدث العالمي للحضارة البابلية، أمس الخميس، ويستمر لغاية يوم غد السبت، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، ومشاركة عربية ودولية واسعة.

وشهدت فعاليات يوم الجمعة، تنظيم سلسلة من المعارض والأنشطة الثقافية والفنية، شملت معرضاً للصناعات بمشاركة عدد من الشركات الحكومية والخاصة، من أبرزها الشركة العامة لصناعة السيارات، شركة الفرات للصناعات الكيميائية، وشركة إسمنت السدة، إلى جانب شركات محلية متنوعة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإمكانيات الصناعية لمحافظة بابل، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن قطاع الصناعة.