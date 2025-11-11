ماذا يعني "قفل البطاقة"؟.. المفوضية توضح بعد انتهاء الانتخابات العراقية

شفق نيوز- بغداد

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، أن البطاقة الانتخابية تُقفل بشكل تلقائي خلال 72 ساعة من استخدامها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بديلاً متطوراً يضمن منع تكرار التصويت دون الحاجة إلى الحبر الأزرق التقليدي.

وذكر عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن الزاير لوكالة شفق نيوز أن "البطاقة الانتخابية تُقفل بشكل تلقائي خلال 72 ساعة من استخدامها، ما يجعل تكرار التصويت أمراً مستحيلاً، على عكس الحبر الأزرق الذي كان يُستخدم سابقاً، كحلقة إضافية لضمان النزاهة، إلا أن التطور التقني جعل منه إجراءً غير ضروري حالياً".

وأضاف أن غياب الحبر الأزرق حقق "فوائد مادية ومعنوية" للمفوضية، مؤكداً أن جميع الإجراءات التقنية الجديدة "تهدف إلى تعزيز دقة وسرعة العملية الانتخابية وضمان شفافيتها".

وأسدل الستار على الانتخابات التشريعية في العراق، لاختيار أعضاء جدد للبرلمان بدورته السادسة، بعدما أعلنت المفوضية انتهاء وقت التصويت المحدد، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وإغلاق مراكز الاقتراع بالكامل.

وفور انتهاء عملية الاقتراع، ستشرع اللجان المختصة في المفوضية بعمليات العد والفرز، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وبحسب تقرير منتصف نهار الاقتراع، الذي صدر عن مفوضية الانتخابات، لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت حاجز 23%، لكن هذه النسبة قد ارتفعت قليلاً بعد ساعات العصر، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً متزايداً على الصناديق.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.