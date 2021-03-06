ماذا قدم ممثل الشيعة في مدينة أور التاريخية هدية للبابا فرنسيس؟

شفق نيوز/ قدم ممثل الشيعة خلال زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى مدينة أور التاريخية في محافظة ذي قار، هدية تحتوي على رسالة كتبها الإمام علي حينما كان خليفة للمسلمين قبل أكثر من 1400 عام لأحد ولاته.

وقال الإمام علي في تلك الرسالة: "الناس نوعان. فهم إما اخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق".

وكان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس قد وصل امس الجمعة الى العراق وتم استقباله من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وعدد من المسؤولين الحكوميين العراقيين في مطار بغداد الدولي، ومن ثم توجه الى قصر بغداد واجتمع مع رئيس الجمهورية برهم صالح.

وخلال زيارته بغداد توجه البابا فرنسيس الى كنيسة سيدة النجاة وسط العاصمة ووجه رسالة للتعايش في العراق.

وتوجه البابا فرنسيس اليوم السبت الى مدينة النجف والتقى مع الزعيم الشيعي الاعلى علي السيستاني، ومن ثم توجه الى مدينة الناصرية ومنها الى مدينة اور التاريخية في محافظة ذي قار.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس يوم غد الاحد مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، التي أعدت فيها التحضيرات كافة وتم تزيين الشوارع و ملعب فرانسو حريري بصور للبابا.