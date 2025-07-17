ماذا قال كاظم الساهر عن فاجعة الكوت؟

شفق نيوز- متابعة

علق الفنان العراقي، كاظم الساهر، يوم الخميس، بحزن على فاجعة احتراق مركز تجاري في مدينة الكوت مركز محافظة واسط والذي خلف العشرات من الضحايا.

ونشر القيصر عبر خاصية الستوري في فيسبوك تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، جاء فيها "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن على مصاب إخوتنا المؤلم في مدينة الكوت في العراق".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، مساء أمس الأربعاء، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.