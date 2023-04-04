ماذا سيحصل في العراق بعد أسبوع؟.. حدث يجلب الشتاء ويؤخر الصيف

شفق نيوز/ حذر الخبير في تقنيات الاستشعار عن بعد الدكتور شاهين هرمزي، يوم الثلاثاء، من أمطار وعواصف رعدية سيشهدها العراق الثلاثاء المقبل.

وقال هرمزي لوكالة شفق نيوز، "استعدوا للشتاء القادم من جديد.. هناك تقلبات مناخية نادرة في مثل هذا الوقت من السنة حيث كان من المتوقع دخول الحر ولكن استنادا لآخر المعلومات الشتاء سيعود مجددا بعد العاشر من نيسان وسيدخل العراق في يوم 11 نيسان منخفض جوي كبير محمل بالأمطار والعواصف الرعدية، وسيؤخر الصيف قليلا".

واوضح ان "المنخفض الجوي سيدخل إلى سوريا ولبنان والاردن يوم 10 نيسان بعد الظهر ويدخل العراق في يوم 11 نيسان وسيكون هناك امطار وسيول قوية".

وشهد العراق الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة وعواصف رعدية اضافة الى تساقط البَرَد (الحالوب)، ما دفع الحكومة الى تعطيل الدوام يوم الإثنين (27 / 3 / 2023).