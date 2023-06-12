ماذا حصل بتكريت في الذكرى السنوية لضحايا سبايكر؟ (صور)

شفق نيوز/ نقل شهود عيان في مدينة تكريت وقوع ردود أفعال من قبل بعض ذوي ضحايا سبايكر فيما اكدوا ان الحادثة لم توقع اي اصابات او خسائر بشرية.

واكد الشهود لوكالة شفق نيوز؛ ان مجموعة من ذوي ضحايا مجزرة سبايكر قامت برشق عدد من السيارات المارة بالحجارة على جسر قرب موقع سبايكر يؤدي الى مناطق البو عجيل باطراف تكريت دون اي خسائر او اصابات بشرية الى جانب رمي عدد من المحال في سوق تكريت القديم بالحجارة.

واضافوا ان قوات الامن وقوات من امن الحشد تدخلت للسيطرة على الحادثة وتم احتوائها واعادة فتح الجسر أمام المارة بالكامل مشيرين الى عودة الاوضاع الى طبيعتها.

وشهدت المنطقة المحيطة بموقع سبايكر اغلاقا تاما للمحلات والاسواق وخلت الشوارع من المارة لفسح المجال أمام عائلات الضحايا لإتمام زيارة موقع "إعدام" الضحايا.

وتتوافد منذ أمس الأحد مئات العوائل لإحياء ذكرى مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 2500 ضحية ومفقودا على يد تنظيم داعش عام 2014 ابان سقوط تكريت بيد التنظيم.