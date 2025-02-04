ماذا حدث للكهرباء جنوب العراق ليلة أمس؟

شفق نيوز كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، سبب انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات جنوبية، ليلة أمس، وذلك بسبب انفصالات بخطوط الضغط فائق الجهد في المنظومة الكهربائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "المنظومة الكهربائية في جنوب البلاد تعرضت لفقدان 6000 ميغاواط من إنتاج الكهرباء بسبب حدوث انفصالات لخطوط الضغط الفائق جهد 400kv وهو ما أدى لانقطاع الكهرباء ليلاً عن عدة محافظات جنوبية".

وكان مصدر في وزارة الكهرباء العراقية، قد أفاد ليل الاثنين - الثلاثاء، بتسجيل عارض فني طارئ في الشبكة الوطنية تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظات البصرة وذي قار وميسان جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنّ "الكوادر الفنية باشرت على الفور بالعمل على إصلاح الخلل وإعادة المنظومة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن".