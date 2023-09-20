ماذا بإنتظار المقاطعين لتحديث بيانات "التموينية الالكترونية"؟.. التجارة العراقية تجيب

شفق نيوز/ كشفت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، عن الإجراءات بحق المقاطعين عن تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية بعد انتهاء مدة التحديث.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى جبار، لوكالة شفق نيوز، إنه "كان المخطط لإنجاز تحديد بيانات عوائل جانب الكرخ من بغداد أن لا يتعدى 75 يوماً، لكن تم تمديد المدة استجابة للمناشدات إلى 45 يوماً، لتنتهي يوم 7 تشرين الأول المقبل".

وأوضح جبار، أن "جانب الكرخ فيه 875 ألف عائلة، أُنجز تحديث منها 650 ألف عائلة، والمتبقي متوقع منه بحدود 80 إلى 100 ألف عائلة من المسافرين".

وعن الآلية بعد انتهاء موعد 7 تشرين الأول، بيّن أنه "في حال قررت الوزارة اعتماد البيانات الجديدة، فإن العوائل التي لم تحدث بطاقاتها التموينية لن تحصل على سلات غذائية في القطوعات المقبلة".

وأضاف، "لكن ليس على سبيل الحجب الدائم بل حجب مؤقت لغرض التأكد من وجود العوائل داخل العراق، وسيتم بعدها اطلاق سلاتهم من جديد بمجرد تحديث بياناتهم".

وأكد جبار، أن "المواطن لن يخسر أي سلة، فهي مؤمنة وسوف يتم تعويض ما فاته، فلا توجد خسارة ولا عقوبة ولا غرامة، وإنما الهدف من البرنامج هو شطب العوائل الوهمية والمكررة والمسافرة والمتوفين غير المسجلين".

وتابع، "بعد يوم 7 تشرين الأول، سيتم الإبقاء على قاعة واحدة في معرض بغداد الدولي لاستقبال العوائل المتأخرة عن تحديث بياناتها".

وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة إلى أن "العمل بهذا البرنامج تم في دهوك والنجف وكربلاء والسماوة وبغداد (جانب الكرخ) وكركوك، وكانت نسبة التحديث في هذه المحافظات عالية تخطت حاجز 95 بالمائة، وبعد الانتهاء من هذه المحافظات سيتم الانطلاق إلى المحافظات الأخرى".