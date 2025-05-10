ماجد المهندس يرحب بضيوف القمة العربية في بغداد بأغنية خاصة.. فيديو

شفق نيوز/ فاجأ الفنان ماجد المهندس جمهوره بأغنية جديدة ترحب بضيوف العراق، الذي ستستضيف عاصمته بغداد اجتماعات القمة العربية بعد أيام.

ونشر المهندس الأغنية القصيرة التي تضمنت مجموعة من العبارات الترحيبية بالضيوف، مشيدة بمنجزات البلد وتاريخه وحضارته.

ولم يظهر المهندس في الكليب المرافق للأغنية القصيرة، الذي يصور مشاهد من مدينة بغداد ونهر دجلة الذي يخترقها.

كما ظهر في الفيديو رجال ونساء من مختلف الأعمار بأزياء متنوعة تمثل العراق وبعض تفاصيله الثقافية والاجتماعية المعروفة، مثل مقاهي الشاي الشعبية.

ونشر المهندس الأغنية الترحيبية عبر حسابه في "إنستغرام"، وعلق قائلاً: "هذا العمل إهداء إلى أهلي العراقيين وبغدادنا الحبيبة وهي تستقبل أشقاءنا في القمة العربية".

وتنعقد الاجتماعات الرئيسة للقمة رقم 34 لمجلس جامعة الدول العربية يوم 17 مايو/ ايار الجاري، فيما تسبقها بأيام اجتماعات تحضيرية للوفود العربية التي تمثل 21 دولة عربية.