لإيصال رسالة الى بغداد.. محاضرو الديوانية يقطعون طريقها الرابط بالنجف

شفق نيوز / أفاد شهود عيان بمحافظة الديوانية، اليوم الجمعة، بإغلاق محتجين من المحاضرين المجانيين الطريق العام الرابط مع محافظة النجف.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من الخريجين المحاضرين (الملحق) في مديرية تربية الديوانية، أقدموا، اليوم، على اغلاق الطريق العام الرابط مع محافظة النجف للمطالبة بحق التعيين على ملاك وزارة التربية".

وبين الشهود، أن "قرار المحتجين تسبب بزحام شديد على الطريق العام، وخاصة العجلات القادمة من المحافظات الجنوبية".