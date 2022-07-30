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لأول مرة.. 10 مدن عراقية الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-30T10:48:49+0000
لأول مرة.. 10 مدن عراقية الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت 10 مدن عراقية، يوم السبت، ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويأتي ذلك للمرة الاولى، بعد أن كانت تسجل محافظة البصرة لوحدها كمدينة عراقية وحيدة ضمن الاعلى بدرجات الحرارة في العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن مدينة " عين تمر " في محافظة كربلاء سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 48 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية محافظة  النجف وبواقع 47.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة "مطار بغداد الدولي" في العراق وبواقع 47 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة "خانقين" في محافظة ديالى رابعاً وبواقع 47 درجة مئوية، وجاءت مدينة "السماوة" في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 47 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن مدينة "الديوانية" في العراق جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 46.7 درجة مئوية، وجاءت منطقة "محيلما" في الجزائر، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 46.4 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة " الناصرية" في العراق ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 46.4 درجة، كما جاءت مدينة "الصلاح" في الجزائر تاسعاً وبدرجة حرارة 46.3 درجة مئوية، وجاءت منطقة " رقان" في الجزائر عاشراً بدرجة حرارة 46.3 درجة مئوية، تليها مدينة " هيت" في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الكوت" في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة "تقرت" في الجزائر بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 46.2 درجة مئوية، تليها منطقة "ادرار" في الجزائر بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 46 درجة مئوية، تليها منطقة "العزيزية" في واسط بالعراق بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 46 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم:

 

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