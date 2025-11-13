لأول مرة منذ 25 عاماً..جامعة الأنبار تحتفل بتخرج طلبتها في الهواء الطلق

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت جامعة الأنبار، يوم الخميس، عن عزمها لإقامة حفل تخرّجها المركزي لدورة (التميز والإبداع)، الدفعة الـ35، في ملعب الجامعة ولأول مرة منذ تأسيسها.

وقال مدير إعلام الجامعة، أحمد الراشد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتفالات السابقة، بما في ذلك حفلات التخرج، كانت تُقام داخل القاعة المركزية وبشكل رمزي بسبب الأوضاع التي مرّ بها البلد بعد العام 2003"، مبينًا أن "الجامعة لم تشهد احتفالًا ميدانيًا في الهواء الطلق منذ أكثر من 25 عاما".

وأضاف أن "الاحتفال المرتقب سيشهد مشاركة 19 كلية من كليات جامعة الأنبار، ليكون أول حفل تخرّج يُقام في ملعب الجامعة بعد ربع قرن من اقتصار المراسم على القاعات المغلقة".

وأختم الراشد بالقول: "إن الجامعة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ أجواء الفرح الجامعي وتعزيز روح الانتماء بين الطلبة والخريجين، في أجواء تليق بمكانة الجامعة ومسيرتها الأكاديمية".