لأول مرة منذ 10 سنوات.. سامراء تستقبل أول قطار للسائحين قادم من بغداد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء سامراء، جنوب شرق تكريت، استقبال أول رحلة سياحية بالقطار منذ 10 سنوات قادمة من بغداد، فيما بينت انها تستعد لاستقبال رحلات جديدة من عموم المحافظات لزيارة المراقد الدينية والأماكن الاثرية.

وقال قائممقام سامراء وكالة بكر محمد شريف لوكالة شفق نيوز؛ إن "مدينة سامراء تعد لأول مرة استقبال اول قطار يقل سائحين بعد توقف دام 10 سنوات لاسباب وظروف متعددة"، مشيرا الى ان "اعادة خط سكك الحديد بين سامراء وبغداد تم بتنسيق بين ادارة سامراء ووزارة النقل".

وأضاف شريف ان "الادارة المحلية أمنت جميع الاجواء الامنية والخدمية أمام السائحين وفق خطة امنية وخدمية محكمة تمكن من خلالها السياح من زيارة مرقد الامامين العسكريين ومأذنة الملوية وقصر العاشق الأثريين".

وأشار شريف الى أن "رحلات قادمة عبر سكك الحديد ستدخل سامراء من عموم المحافظات في خطوة لتنشيط السياحة الدينية والاثرية في المدينة".

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، وتحوي مرقدي الامامين الحسن العسكري وعلي الهادي (العاشر والحادي عشر لدى الشيعة الامامية الاثنا عشرية)، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة، يبلغ عدد سكان القضاء 250 ألف نسمة وسكان مركز المدينة 190.000 نسمة.