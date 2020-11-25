لأول مرة منذ أكثر من عام.. إعادة فتح منطقة الاحتجاجات وسط الحلة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأربعاء، مباشرة القوات الأمنية بإعادة فتح جميع الطرق المغلقة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، والمؤدية إلى موقع احتجاجات واعتصام المتظاهرين وسط مدينة الحلة مركز المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه انسحاب المتظاهرين، باشرت القوات الأمنية صباح اليوم الاربعاء ، بإعادة فتح جميع الطرق المغلقة نتيجة التظاهرات قبيل انطلاقها في تشرين 2019 وسط بابل في منطقة تقاطع ومقتربات مجسر الثورة".

وأضافت أن عملية إعادة فتح الطرق جرت بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري.

وقالت قيادة الشرطة في بيانها إن "هناك تنسيقا مسبقا بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين"، مبينة أن "العملية جرت وفقا لهذا التنسيق بسلمية وبتعاون تام".

وأضافت أن "حركة السير في مناطق وسط بابل بدأت تستعيد انسيابيتها".

وكان آلاف العراقيين قد بدأوا اعتصامات مفتوحة في ساحات عامة بمدن وسط وجنوبي البلاد قبل أكثر من عام بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة المناهضة للحكومة والطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وتراجعت الاحتجاجات تدريجيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في شباط/فبراير الماضي. وخلال الأسابيع القليلة الماضية أعادت السلطات الأمنية فتح معظم الساحات العامة بعد فض الاعتصامات أو انحصارها في زاوية صغيرة.

ونجحت الاحتجاجات في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي، إلا أن أعمال عنف واسعة النطاق تخللتها وأسفرت عن مقتل 560 شخصا من المتظاهرين وقوات الأمن، وفق أرقام الحكومة العراقية.