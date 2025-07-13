لأول مرة منذ عقدين.. عضو بمجلس نينوى يعلن إنجازاً أمنياً

شفق نيوز- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد كاكائي، يوم الأحد، أن الحدود العراقية تنعم بأعلى درجات الاستقرار منذ عام 2003، مشيرًا إلى السيطرة التامة على الطرق التي كانت تُستخدم سابقًا في تهريب المخدرات.

وقال كاكائي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحدود العراقية الشمالية والغربية مؤمّنة بنسبة 100%، وتخضع لمراقبة مشددة من قبل قوات حرس الحدود والجيش العراقي والحشد الشعبي، إلى جانب منظومات مراقبة متطورة وسياج كونكريتي يمتد على طول الشريط الحدودي"، موضحًا أن "المنطقة لم تشهد هذا المستوى من السيطرة والاستقرار منذ أكثر من عقدين".

وأضاف أن "بعض الطرق التي كانت تُستخدم في فترات سابقة من قِبل مهربي المخدرات أو الجماعات الخارجة عن القانون، أصبحت الآن تحت السيطرة الكاملة للدولة ولم تُسجّل أي خروقات تُذكر".

وأشار إلى أن العراق اليوم يعمل على حماية أراضيه وحدوده من دون التورط في أي صراع داخلي مجاور، في إشارة إلى ما يجري داخل الأراضي السورية، مؤكدًا أن "الأحداث المتداولة إعلاميًا لا تمثل تهديدًا للأمن العراقي".