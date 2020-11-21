لأول مرة منذ أشهر.. العراق يسجل أقل من ألفي إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، انخفاضا ملحوظا بإصابات فيروس كورونا بلغ أقل من ألفي إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية وهو الرقم الأقل منذ أشهر.

وأشارت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للجائحة الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "تسجيل 1786 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 533555، كما سجلت الوزارة 2646 حالة شفاء جديدة ليبلغ مجموع الحالات 463040.

ووصل إجمالي الوفيات 11925 بعد تسجيل 42 حالة جديدة.

كما لفتت الوزارة بحسب الموقف إلى "عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في 9 محافظات هي (النجف وديالى وواسط وميسان والديوانية وذي قار والانبار والمثنى وصلاح الدين).