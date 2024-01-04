لأول مرة منذ سنوات.. أسواق ديالى خالية من الخس المستورد

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، خلال الموسم الشتوي الحالي انتعاشا كبيرا بإنتاج الخس المحلي وبجودة عالية بفعل توفر المياه والأمطار المبكرة، ما جعلها تتخلى عن المستورد لأول مرة من سنوات.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد جبار المندلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "زراعة وانتاج الخس في ديالى شهدت انتعاشا كبيرا فاق المواسم الماضية باضعاف بعد توفر المياه والأمطار المبكرة واستخدام طرق الري الحديثة والتي اسهمت بوفرة انتاجية حققت اكتفاء ذاتيا في اسواق المحافظة والتصدير لبغداد".

واكد المندلاوي ان "وفرة وانتعاش الخس المحلي اسهم بالامتناع عن استيراد الخس من دول أخرى ولأول مرة منذ سنوات طويلة مشيرا الى توجهات ومساعي لتوسيع زراعة الخس في المواسم القادمة وتقديم الدعم للمزارعين في عموم الجوانب".

في حين يقول أحمد ناهي، وهو صاحب مكتب زراعي (علوة) لوكالة شفق نيوز، ان "اسعار الخس في الأسواق جيدة جدا وملائمة لكافة الطبقات، إذ تتراوح الاسعار من 250 - 500 دينار للكيلوغرام الواحد فيما بلغت أسعار الخس المستورد خلال المواسم الماضية 1000 دينارا للكيلوغرام الواحد".

واوضح ناهي ان "جودة ووزن الخس وحجمه محددات للاسعار في مكاتب البيع فيما تباع كميات كبيرة من الخس قرب مزارع الخس وحسب اتفاق تقديري بين المزارع والمشتري، مبيناً أنه "رغم انخفاض أسعار الخس في الأسواق المحلية إلا أن وفرة الانتاج عوضت المزارعين وحققت ارباحا جيدة نسبيا".

من جانبه يرى المزارع محسن العبيدي (46 عاما) في حديثه لوكالة شفق نيوز" ان زراعة الخس تحتاج الى خبرة وتقنيات رعاية حديثة في الوقت الحالي لإنتاج خس بجودة عالية ومقبول لدى المستهلك والمتعارف عليه (ابو الطوبة) وهذا ما يحدده اعتماد الخطوات الصحيحة خلال المراحل زراعته بدء من الشتل والارواء الدوري وانتقاء أنواع فاعلة من الأسمدة الحيوانية".

ولفت العبيدي إلى أن "طبيعة التربة عامل مهم في تحديد جودة الإنتاج وافضل الانواع هي التربة المزيجية ومن ثم الرملية التي تسهم في تعجيل النمو والنضوج بوقت قياسي فيما يعاني المزارعون من بطء نمو وضعف وزن منتوج الخس في التربة الطينية".