لأول مرة منذ سنوات.. البصرة تدخل القطع الكهربائي المبرمج وسط دعوات للتظاهر

شفق نيوز- البصرة

دخلت محافظة البصرة، لأول مرة منذ سنوات طويلة، نظام البرمجة الكهربائية بواقع أربع ساعات تجهيز مقابل ساعتين قطع، في ظل تراجع ساعات التجهيز وارتفاع الأحمال بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ما أثار موجة استياء شعبية ودعوات للخروج بتظاهرات احتجاجية في عدد من مناطق المحافظة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن معدل توليد الطاقة الكهربائية في البصرة بلغ عند الساعة الثانية من ظهر اليوم 3287 ميغاواط، فيما وصل الحمل الكهربائي إلى 3596 ميغاواط، مبيناً أن خط استيراد الطاقة من إيران ما يزال خارج الخدمة.

وأضاف أن الفارق بين حجم التوليد والأحمال على الشبكة الكهربائية دفع الجهات المعنية إلى تطبيق نظام البرمجة للحفاظ على استقرار المنظومة ومنع تعرضها للانهيار نتيجة الأحمال الزائدة.

من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة المحلية ترفض إدخال المحافظة ضمن نظام البرمجة، مشيراً إلى أن البصرة تختلف عن بقية المحافظات في ملف الكهرباء، بعد أن أنفقت مبالغ كبيرة من موازناتها المحلية على مشاريع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وأضاف البزوني أن المحافظة تشهد تراجعاً واضحاً في ساعات التجهيز، داعياً الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، من بينها إعفاء المواطنين من أجور فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف.

وتزامناً مع تطبيق البرمجة، تصاعدت دعوات شعبية في عدد من مناطق شمال ووسط البصرة لتنظيم تظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين ساعات التجهيز وإيجاد حلول سريعة لأزمة الكهرباء، مع استمرار موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة في المحافظة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه محافظة البصرة تحديات متزايدة في ملف الطاقة الكهربائية، رغم كونها من المحافظات المستثناة سابقاً من القطع المبرمج.

ووفق بيانات دائرة التشغيل والتحكم في مركز السيطرة الجنوبي، انخفض معدل الغاز المجهز للمحافظة من نحو 28 مليون متر مكعب خلال صيف 2025 إلى نحو 9 ملايين متر مكعب حالياً، بالتزامن مع توقف إمدادات الغاز المستورد، ما أدى إلى تراجع الإنتاج من 6700 ميكاواط إلى نحو 3150 ميكاواط.

كما انخفضت ساعات التجهيز من 5 ساعات مقابل ساعة قطع خلال صيف العام الماضي إلى 4 ساعات تجهيز مقابل ساعتين قطع حالياً، مع توقعات بتراجعها خلال ذروة الصيف.

وتشير البيانات إلى أن أعلى حمل مجهز بلغ 5150 ميكاواط في صيف 2025، فيما يتراوح حالياً بين 3500 و4000 ميكاواط، مقابل حاجة تقديرية للمحافظة تبلغ 5500 ميكاواط خلال صيف 2026.

يذكر أن محافظة البصرة تُعد من المحافظات المستثناة من برنامج القطع المبرمج للطاقة الكهربائية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة فيها وأهميتها الاقتصادية باعتبارها المركز الرئيس لإنتاج النفط في العراق.